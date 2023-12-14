Диетолог рассказала про допустимую норму салатов оливье и селедки под шубой

Оливье и селедка под шубой стали постоянными блюдами практически на любом новогоднем столе. Однако врач Елена Соломатина напомнила, что оба варианта предполагают обилие майонеза и не самых удачных сочетаний продуктов для пищеварения. В беседе с RT она рассказала, как насладиться любимыми праздничными яствами и не навредить себе.

Первая рекомендация Соломатиной: заменить вредные ингредиенты в блюдах на более полезные, либо ограничиться парой ложек тяжелого салата. По ее словам, блюдо не станет хуже, если селедку под шубой заправить нежирной сметаной или йогуртом без примесей.

«То же самое и с оливье: вместо колбасы — нежирное мясо или куриная грудка, заправить нежирной сметаной или йогуртом. Значит, уже количество соли и жиров значительно будет снижено, положить меньше желтка, побольше белка, вместо картофеля добавить яблоко, сельдерей или топинамбур», — подсказала врач.

Если заставить новогодний стол более низкокалорийными продуктами, то можно съесть больше. Нагрузка на пищеварение никуда не денется, но ей будет куда проще функционировать.