Диетолог Разаренова назвала продукты, с которыми идеально сочетать грибы

На рынке продуктов сегодня представлено значительное разнообразие грибов − от привычных для нашего региона до экзотических. По словам врача-диетолога Александры Разареновой, от того, на какие грибы упадет выбор, станет зависеть и метод их приготовления. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она отметила, что свежие грибы, например шампиньоны, вешенки, портобелло и шиитаке, отлично подходят для овощных рагу, вариантов тушеных блюд, запекания, салатов и супов. Замороженные сезонные грибы удобны в использовании и могут стать хорошей альтернативой свежим грибам вне сезона, то есть отлично подходят для супов, рагу и запеканок.

По мнению медика, сушеные грибы имеют концентрированный вкус, при этом сохраняют многие питательные вещества. Как правило, перед использованием их обычно замачивают в воде, поэтому они идеальны для супов, соусов и блюд с рисом, а также можно приготовить из них грибной соус.

Она добавила, что наиболее полезным сочетанием является комбинация грибов с овощами – лук, чеснок, болгарский перец, шпинат, брокколи и цветная капуста станут для них прекрасным дополнением и в тушеном виде, и в варианте салата. Помимо этого, грибы прекрасно сочетаются с курицей, говядиной, свининой и бараниной. При этом жаренные грибы менее полезны, так как в процессе подобной обработки обычно применяют значительный объем масел, что наращивает калорийность полученного блюда.

Ранее сообщалось, что в Геленджике три человека попали в реанимацию после массового отравления грибами.