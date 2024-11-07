В Геленджике три человека попали в реанимацию после массового отравления грибами

В Геленджике произошло массовое отравление лесными рыжиками и опятами, в результате которого пострадали 10 человек, а три из них попали в реанимацию. Как сообщает телеграм-канал Mash, потерпевшие продолжают обращаться в лечебные учреждения.

Информационный канал уточняет, что у большей части любителей грибов выявлены симптомы почечной и печеночной недостаточности. Среди поступивших в больницы есть беременная женщина, а также 77-летний мужчина. Люди были уверены, что едят рыжики и опята, однако это оказались их ядовитые двойники. Медики пытаются стабилизировать состояние потерпевших.

Возможно, число обратившихся за помощью заметно увеличится. Дело в том, что из-за грибного сезона на «тихую охоту» отправились сотни человек, среди которых и люди с небольшим опытом.

Ранее сообщалось о том, как зимой выбрать грибы в магазине и не отравиться.