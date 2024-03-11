Диетолог Соломатина назвала безвредный для здоровья объем блинов

По словам диетолога Елены Соломатиной, норма блинов в день для здорового человека составляет не больше четырех штук. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что при этом порция не должна превышать 200 г, при этом за один раз ее съедать также не стоит.

По мнению эксперта, при наличии начинки в блинах следует сократить число съедаемых в день до двух штук. Кроме того, лучшей начинкой для блинов станут некрахмалистые овощи, различные ягоды, дикая рыба, содержащая полиненасыщенные жирные кислоты.