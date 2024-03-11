Диетолог Соломатина назвала безвредный для здоровья объем блинов
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам диетолога Елены Соломатиной, норма блинов в день для здорового человека составляет не больше четырех штук. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она отметила, что при этом порция не должна превышать 200 г, при этом за один раз ее съедать также не стоит.
По мнению эксперта, при наличии начинки в блинах следует сократить число съедаемых в день до двух штук. Кроме того, лучшей начинкой для блинов станут некрахмалистые овощи, различные ягоды, дикая рыба, содержащая полиненасыщенные жирные кислоты.