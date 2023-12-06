Диетолог Соломатина определила рецепт полезного салата оливье

По словам диетолога Елены Соломатиной, с целью сделать традиционный новогодний салат оливье полезным следует заменить ряд ингредиентов. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что вместо колбасы можно добавить в оливье говядину, курицу или индейку.

По мнению эксперта, также нужно сократить объем яичного желтка в салате, а майонез заменить сметаной или йогуртом.

Она добавила, что стоит положить в оливье побольше свежего огурца.