Диетолог Соломатина определила рецепт полезного салата оливье
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По словам диетолога Елены Соломатиной, с целью сделать традиционный новогодний салат оливье полезным следует заменить ряд ингредиентов. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она отметила, что вместо колбасы можно добавить в оливье говядину, курицу или индейку.
По мнению эксперта, также нужно сократить объем яичного желтка в салате, а майонез заменить сметаной или йогуртом.
Она добавила, что стоит положить в оливье побольше свежего огурца.