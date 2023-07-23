Диетолог Соломатина перечислила опасные для летнего пикника продукты
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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, отдельные продукты не следует брать на пикник летом. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она отметила, что в летний сезон большинство продуктов портятся быстро из-за теплой погоды, поэтому при их выборе следует учитывать данные особенности.
По мнению специалиста, не стоит держать вне холодильника салаты, вареную колбасу, паштеты, рыбу и мягкие сыры.
Соломатина добавила, что также имеют способность быстро портиться нарезанные фрукты и овощи.