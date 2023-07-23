Диетолог Соломатина перечислила опасные для летнего пикника продукты

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, отдельные продукты не следует брать на пикник летом. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что в летний сезон большинство продуктов портятся быстро из-за теплой погоды, поэтому при их выборе следует учитывать данные особенности.

По мнению специалиста, не стоит держать вне холодильника салаты, вареную колбасу, паштеты, рыбу и мягкие сыры.

Соломатина добавила, что также имеют способность быстро портиться нарезанные фрукты и овощи.