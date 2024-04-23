Диетолог Соломатина перечислила способы правильного выбора мяса для шашлыка

Майские праздники являются традиционным временем у жителей нашей страны для поездки на шашлыки. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, при выборе мяса важно, чтобы оно имело привлекательный и приятный вид. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что на нем должны отсутствовать желтые жировые прослойки. Вообще стоит стремиться искать кусок мяса без жира для снижения калорийности блюда. Кроме того, на ощупь оно не должно быть липким и обветренным, а также иметь отталкивающий запах.

По мнению эксперта, сегодня мясо для шашлыка можно найти на специальных рынках, в магазинах, на «маркетах». Соломатина порекомендовала выбирать те места, где продукт точно прошел ветеринарную проверку, при этом не следует покупать готовый маринад с мясом, поскольку продукт может оказаться испорченным или мясо в упаковке может быть низкого качества.