Диетолог Соломатина: в жару нужно употреблять легкие для ЖКТ продукты

Специалист в области питания Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, от каких продуктов в жару лучше воздержаться, а какие отлично подойдут для организма.

В Москву и Мособласть идет невероятная жара. На фоне этого жителям в очередной раз напомнили, какие продукты облегчат состояние в теплый сезон. По словам специалиста, стоит ограничить или отказаться от тяжелой еды. В жару важно снизить нагрузку на ЖКТ, а это помогут сделать легкие продукты.

Например, Соломатина указала на молочные белки, сыр или творог. Отлично для питания летом подходит рыба, индейка и курица. Конечно, необходимо включить в рацион как можно больше фруктов, ягод и сочных овощей. Это поможет с восполнением водного баланса.

«Вода, которая в них содержится, очень легко проходит в клетки — и ее не нужно структурировать, а на этот процесс организм тоже тратит энное количество энергии. Овощи и фрукты, кроме жидкости, поставляют необходимое количество клетчатки, которая является кормом для нашего полезного микробиома. То есть тех бактерий, которые нам совершенно необходимы для адаптационных процессов, когда жара, холод или какая-то вирусная инфекция», — пояснила врач.

Ягоды также полезно употреблять в жару и другие сезоны. Они содержат антиоксиданты, которые улучшают состояние кожи. Летом последняя постоянно подвергается «атаке» солнечных лучей, и помимо наружней защиты SPF-средствами важно защищаться и изнутри продуктами.

Что касается охлаждения организма за счет мороженого, здесь нужно знать меру и ответственно подходить к выбору продукта. Желательно, чтобы в составе было натуральное молоко или сливки, а также немного сахара. Соломатина отметила, что летом гораздо выгоднее и полезнее будет делать мороженое самостоятельно.

Ранее сообщалось о вреде протеиновых батончиков.