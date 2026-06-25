Диетолог Аманда Паско в беседе с изданием Prevention сравнила пользу картофеля и риса для здоровья. По словам эксперта, у каждого из этих продуктов есть свои плюсы и минусы, но картофель обладает большей питательной ценностью. Он превосходит рис по содержанию калия, витамина С и витамина В6. Кроме того, картофель очень сытный, поэтому для насыщения его требуется меньше, чем риса.