диетолог сравнила картофель и рис — бурый и красный рис полезнее, а жареный картофель уступает
Диетолог Паско: картофель полезнее риса, но не всегда — все зависит от сорта
Диетолог Аманда Паско в беседе с изданием Prevention сравнила пользу картофеля и риса для здоровья. По словам эксперта, у каждого из этих продуктов есть свои плюсы и минусы, но картофель обладает большей питательной ценностью. Он превосходит рис по содержанию калия, витамина С и витамина В6. Кроме того, картофель очень сытный, поэтому для насыщения его требуется меньше, чем риса.
Однако диетолог подчеркнула, что это правило не всегда работает. Например, бурый, черный и красный рис намного полезнее обычного белого, так как содержат белки, клетчатку и ценные для организма вещества. При этом картофель, если его пожарить, по полезным свойствам будет уступать цельнозерновому рису. Как заключила Паско, польза риса определяется выбором сорта, а для картофеля важен способ приготовления.