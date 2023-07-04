Диетолог Волынкина назвала нежелательные напитки в жару
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По словам диетолога Марии Волынкиной, употреблять холодные напитки в жаркую погоду может оказаться опасным для здоровья. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она пояснила, что такие напитки способствуют усиленному потоотделению и приводят к обезвоживанию организма.
По ее мнению, употребление холодных напитков в жару может привести к простудным заболеваниям на фоне разницы температуры тела и внутри организма.
Специалист добавила, что также следует отказаться от сладких и алкогольных напитков.
Она отметила, что в жаркую погоду следует употреблять напитки комнатной температуры и пить маленькими глотками.
Волынкина рекомендует пить воду с лимоном и горячий чай.