Диетолог Волынкина назвала причины быстрого похудения мужчин

По словам диетолога Марии Волынкиной, процесс похудения у мужчин и женщин проходит по-разному, но у мужчин до 45 лет вес снижается быстрее, чем у женщин в том же возрасте. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что причина в том, что мужчины сильнее, поэтому худеют быстрее в силу большего объема мышечной массы.

По ее мнению, у женщин детородного возраста также происходят гормональные изменения в случае, если не было родов.

Специалист отметила, что при ведении мужчинами малоподвижного образа жизни также фигура становится как у женщин.