Диетологи назвали продукты, вызывающие метеоризм с самым неприятным запахом

Как пояснила Стюарт, характерный запах кишечных газов обусловлен сероводородом. Это вещество образуется в процессе ферментации серосодержащих продуктов бактериями, обитающими в кишечнике. Диетолог отметила, что неприятный запах часто свидетельствует о том, что человек употребляет пищу с высоким содержанием клетчатки и питательных веществ, что в целом благоприятно влияет на микробиом. Особенно сильный запах, по словам Стюарт, придают газы после употребления продуктов животного происхождения с высоким содержанием белка — красного мяса и яиц. Они богаты серосодержащими аминокислотами, которые бактерии в толстой кишке превращают в сероводород.

Кейтлин Бил добавила, что к появлению газов с неприятным запахом приводят и крестоцветные овощи — брокколи, брюссельская и цветная капуста. В них также содержатся соединения серы. Чтобы снизить этот эффект, диетолог порекомендовала есть такие овощи приготовленными, а не сырыми, а также вводить их в рацион постепенно, давая кишечнику время на адаптацию.

Кроме того, по словам Бил, к выделению большего количества газов с резким запахом приводит употребление бобовых, например, фасоли. В их составе присутствуют олигосахариды — короткоцепочечные углеводы, которые не перевариваются полностью в тонком кишечнике. Вместо этого они попадают в толстый кишечник, где бактерии ферментируют их и выделяют газы.