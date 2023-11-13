Диетологи назвали ржаной хлеб самым диетическим

Таким образом они развенчали миф о том, что его нельзя употреблять во время похудения.

Напомним, ранее специалист в области правильного питания объяснила пользу холодца. Сейчас же становится известно, что и хлеб не такой уж вредный. Правда, нужно знать, какой из сортов благотворно влияет на организм, что касается и начинки для бутербродов. В этом случае они окажутся не только сытными, но и полезными.

Чтобы правильно выбрать сорт хлеба, который меньше скажется на фигуре, нужно обращать внимание на состав: муку, добавки и т.д. А если заморачиваться с этим лень, то можно просто есть ржаной хлеб.

Он по праву считается наиболее диетическим, поскольку в нем больше клетчатки, чем в привычном пшеничном, как пишет издание «Утро.ру». Ржаной хлеб хорошо усваивается и оказывает положительное воздействие на обмен веществ.

Но им тоже не стоит злоупотреблять – 150 граммов в день достаточно для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Порцию можно увеличить вдвое, если человек занимается тяжелым физическим трудом.