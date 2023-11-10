Диетолог Соломатина объяснила пользу холодца

Холодец является одним из любимейших блюд жителей нашей страны. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как употребление этого блюда влияет на здоровье и сколько его можно съедать. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, полезные свойства зависят от мяса, из которого приготовлен бульон.

Специалист добавила, что содержание в данном продукте коллагена оказывает благоприятное влияние на сосуды и суставы, а глицина – улучшает мозговую деятельность, способствует концентрации внимания и способствует работе головного мозга.

По ее мнению, оптимальный объем холодца за один прием пищи – не более 200 г.