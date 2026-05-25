Диеты больше не помогут: почему последствия поедания сладкого невозможно полностью исправить

Масштабный метаанализ австралийских исследователей показал, что переход на здоровое питание не способен полностью стереть разрушительные последствия употребления сладостей и фастфуда. Работа опубликована в журнале Nutritional Neuroscience, пишет Газета.ру.

Суть масштабного исследования австралийских ученых

Распространенное мнение о том, что вред от многолетнего неправильного питания можно легко и бесследно компенсировать последующей диетой, опровергнуто научным сообществом. Группа исследователей из Технологического университета Сиднея провела глобальный систематический обзор и метаанализ 27 контролируемых лабораторных экспериментов, оценивающих долгосрочное влияние рациона на когнитивные способности живых организмов. Результаты их научной работы были официально опубликованы в авторитетном профильном журнале Nutritional Neuroscience.

В рамках экспериментов ученые детально сравнили состояние здоровья и когнитивные функции подопытных животных (мышей и крыс). Одни группы грызунов на протяжении всего времени получали исключительно вредную пищу с критически высоким содержанием сахара и насыщенных жиров, другие — сначала питались фастфудом, но затем были переведены на сбалансированный здоровый рацион, а третьи — изначально находились на правильном питании.

Сахар как главный блокиратор восстановления памяти

Результаты тестов продемонстрировали, что возвращение к полезной еде действительно запускает позитивные процессы в организме и заметно улучшает показатели работы мозга. Однако ученые зафиксировали тревожный факт: когнитивные маркеры животных, перенесших «период пищевого мусора», так и не смогли вернуться к эталонному уровню тех особей, которые питались правильно всю свою жизнь.

При этом ученые выявили важную закономерность. Наиболее выраженный и быстрый прогресс в реабилитации мозга наблюдался после полной отмены жирной пищи. В то же время рационы, перенасыщенные добавленным сахаром (а также комбинацией сахара и жира), оставляли самый глубокий след. В «сахарных» группах признаки восстановления памяти оказались минимальными. Это позволило исследователям сделать вывод, что именно сахар играет ключевую деструктивную роль и практически блокирует способность мозга к самовосстановлению.

Под ударом главный центр обучения

Нейробиологи связывают этот разрушительный эффект с негативным воздействием на гиппокамп — особую подкорковую структуру головного мозга, которая напрямую отвечает за механизмы краткосрочной и долгосрочной памяти, а также за способность к обучению и пространственную ориентацию. Более ранние клинические наблюдения уже доказывали, что у людей, злоупотребляющих сладким и жирным, фиксируется физическое уменьшение объема гиппокампа и тяжелые нарушения его внутренних функций.

Авторы работы честно подчеркивают, что поскольку все опыты ставились на грызунах, напрямую проецировать временные рамки на человеческий организм пока преждевременно. Тем не менее, биологические механизмы работы мозга во многом идентичны, поэтому результаты заставляют серьезно пересмотреть отношение к пищевым привычкам. Как резюмировал соавтор исследования Майк Кендиг, гораздо важнее изначально избегать длительного воздействия вредной еды на организм, чем слепо рассчитывать на то, что все накопленные последствия удастся легко исправить фитнес-диетой в будущем.