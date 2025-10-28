Дифтарифы на электроэнергию: сенатор указал на необходимость доработок механизма

Замглавы Комитета Совфеда по экономической политике Юрий Федоров заявил о необходимости усовершенствовать механизм дифференцированных тарифов на электроэнергию. Несмотря на первые успехи, система нуждается в доработке — предстоит обсудить пути повышения ее эффективности и возможные законодательные изменения, пишет « Парламентская газета ».

Напомним: в 2021 году в нормативную базу внесли поправки, позволяющие устанавливать дифференцированные тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей. С 2025 года введена дифференциация тарифов при наличии перекрестного субсидирования. При этом регионы вправе повышать диапазоны для домов с электроотоплением (при отсутствии газа и иных источников тепла) с учетом сезонного коэффициента.

По словам сенатора, ключевые цели механизма — ограничить:

объем перекрестного субсидирования;

коммерческое потребление, замаскированное под бытовое.

В условиях роста добычи цифровых валют особенно важно точнее определять границы диапазонов и отделять добросовестное бытовое потребление от «серого» майнинга.

Механизм уже показал результативность: в текущем году объем перекрестного субсидирования сократился на ₽31 млрд. Кроме того, дифференцированные тарифы помогают:

сдерживать рост цен на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения;

стимулировать энергосбережение.

Однако анализ тарифного регулирования выявил проблему: регионы не придерживаются единого подхода к установлению диапазонов объемов потребления. В большинстве субъектов, где действуют дифференцированные тарифы, порог первого диапазона существенно превышает среднестатистическое электропотребление дома.

На сегодняшний день механизм дифтарифов внедрили 76 регионов.

