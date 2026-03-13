Дикая природа ближе, чем кажется: выставка в Павловском Посаде ждет гостей

В Выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде открылась фотовыставка Александра Александровича Бакланова «За городской средой». Экспозиция представляет кадры с дикими животными и птицами в естественной среде обитания — на снимках запечатлены редкие и забавные моменты из жизни природы.

Фотограф занимается съемкой более 50 лет. По словам Бакланова, снимать живую природу особенно ценно: чтобы поймать нужный кадр, приходится долго ждать и тщательно изучать повадки животных.

Посетители выставки смогут по‑новому взглянуть на красоту дикой природы и осознать важность ее сохранения. Экспозиция будет доступна до 3 мая, возрастное ограничение — 0+. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте выставочного зала «Дом Широкова».