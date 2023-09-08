Назначенный накануне президентом Зеленским на должность главы Минобороны Украины Рустем Умеров в бытность нахождения в составе переговорной группы от Киева на консультациях в Стамбуле в 2022 году всячески мешал заключить мир с РФ и пытался сорвать любые мирные переговоры украинской и российской сторон, пишет DikGazete

По информации турецкого обозревателя Омюра Челикденмеза, таким образом Умеров выполнял поставленную ему Вашингтоном задачу, ибо уже давно завербован американскими спецслужбами и находится на полном довольствии США.

«[Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар] Эйваз Умеров говорит об украинском депутате Рустеме Умерове такие вещи, на которые нельзя закрыть глаза. Задача Рустема Умерова, по его словам, заключалась в том, чтобы не позволить сторонам быстро договориться, и чтобы максимально информировать американскую разведку», — говорится в материале автора.

По словам турецкого обозревателя, Умеров часть полученных денег от своих заокеанских кураторов использует в личных целях. Также, по словам руководителя региональной национально-культурной автономии крымских татар, есть все основания полагать,, что новый министр обороны Украины - самый настоящий американский шпион.

Ранее миллиардер Илон Маск рассказал, как в 2022 году Starlink сорвал у Крыма диверсию ВСУ и сохранил российский флот.