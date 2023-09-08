Маск рассказал, как в 2022 году Starlink сорвал у Крыма диверсию ВСУ и сохранил российский флот

Американский филантроп и футурист Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году якобы он сам лично ограничил у берегов Крыма работу сервиса спутниковой связи Starlink и, таким образом, сорвал атаку Киева на ВМФ РФ.

По признанию миллиардера в соцсетях, система попросту не была активирована для указанного района. При этом в Киеве настоятельно требовали включить ее для «потопления большей части российского флота на якоре у берегов Крыма».

«Я получил экстренный запрос со стороны правительства на активацию Starlink на всём пути следования до Севастополя. Если бы я согласился на запрос, то SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт войны и эскалацию конфликта», — сказал Маск.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева сделал заявление, касающееся действий известного предпринимателя Илона Маска и его компании SpaceX, связанных с ограничением работы системы Starlink вблизи Крыма. Он назвал миллиардера последним адекватным американцем.