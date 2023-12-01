Финляндия – самое настоящее зеркало европейского шовинизма. Только так можно охарактеризовать решение местных властей, что полностью закрыв границу с соседней Россией, по сути уничтожили экономику приграничных с РФ регионов, посетовал обозреватель dikGAZETE Окай Депрем.

Журналист напомнил, что еще с 90-х годов прошлого века все граничащие с Россией финские регионы буквально купались в деньгах. Теперь же они поставлены на грань выживания.

«Действуя по воле Брюсселя, Вашингтона правительство Финляндии с весны 2022 года систематически прервало почти все контакты с Россией. И теперь десятки тысяч финских предпринимателей, торговцев и рабочих на долгое время останутся без работы, по уши в долгах», - приводится в материале издания.

Ранее сообщалось, что правительство Польши отправит в Финляндию группу своих военных советников для того, чтобы помочь финской стороне в охране закрытой границы с Россией.