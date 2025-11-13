Дикие беглецы с фермы: неожиданные крупные звери стали подстерегать жителей Подмосковья

Настоящий переполох вызвало появление диких яков на подмосковных полях — целая семья с детенышем была замечена жителями у деревни Елизаветино в Шаховском округе. Зоолог Алексей Леонтьев в беседе с REGIONS предупредил об опасности таких встреч.

По предположениям местных, мощные животные сбежали с одной из окрестных ферм, и теперь их поиски и отлов стали задачей для специалистов. Зоолог Леонтьев подчеркнул, что важно помнить об осторожности, так как эти звери бывают непредсказуемыми. По его предположению, яки могли выйти к людям в поисках пищи, но если они с фермы, то вызывает вопрос, как они смогли выбрать из крепких загонов.

По словам эксперта, ни в коем случае нельзя приближаться к якам сзади — как и лошади, они бьют копытами с огромной силой. При любом обнаружении диких животных вблизи жилых зон следует немедленно звонить по номеру 112 или в местную администрацию, не пытаясь контактировать с ними самостоятельно.

