Дикий бык устроил кровавую охоту на плантации и проткнул мужчине легкое

В Таиланде дикий бык атаковал смотрителя ананасовой плантации, пробив ему грудь рогом. Об этом сообщает издание The Thaiger.

В таиландской провинции Прачуапкхирикхан дикий бык серьезно ранил 64-летнего мужчину, работавшего смотрителем на ананасовой плантации. Инцидент произошел во время дежурства Сомсака, когда животное внезапно напало на него.

Рог быка пробил грудь пострадавшему, оставив рану около 10 сантиметров длиной и повредив легкое. Местные жители оперативно отреагировали и сами повезли Сомсака на пикапе навстречу спасателям. Встретив службу спасения, мужчину перенесли в их машину, где ему оказали первую помощь и доставили в больницу.

