Дико подорожавшая Турция остается лидером пляжного отдыха

Несмотря на рост популярности внутреннего туризма в России, Турция все еще остается одним из самых популярных направлений для россиян. Недавно эксперты поделились своими прогнозами на курортный сезон в 2023 году.

Эксперты сразу отметили, что растет популярность турагентств и туроператоров. Даже те, кто раньше планировал и организовывал отпуск самостоятельно, стали обращаться к операторам, предпочитая отдать организацию профессионалам и не испытывать проблем с визой, нерабочими банковскими картами и проблемами с оплатой отеля.

Вице-президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин отметил, что несмотря на скачок цены на отдых в Турции и непрекращающихся разговоров об этом скачке, Турция все еще держит лидерство в списке популярнейших мест для отдыха среди россиян.

Кроме того, эксперты отмечают и стабильность цен на курорты. В июле цены на перелет из Москвы в Анталью и обратно стартуют от 22800 рублей, а в Аланию от 36000. В этом году в Турцию можно отправиться из 18 городов России. В июле и августе планируется до 1200 рейсов каждую неделю. Количество рейсов возросло практически вдвое в сравнении с прошлым годом.