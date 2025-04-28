«Диктант Победы» в Кашире: проверка знаний к 80-летию Великой Победы
Фото: [Администрация Кашира г.о.]
Кашира вновь присоединилась к международной исторической акции «Диктант Победы» .
Главным местом проведения события стала школа-интернат, расположенная в Ожерелье.
В этот раз за школьные парты вместе с учащимися сели представители местной власти, депутаты и активисты общественных объединений.
«В нынешнем году «Диктант Победы» выполнили 35 наших учеников. Возможность принять участие в подобной акции – это большая привилегия для ребят. Она предоставляется наиболее отличившимся в учебной деятельности, спорте и трудовых достижениях. При этом мы также принимаем во внимание желание учеников, стремящихся оценить свой уровень знаний, проявляющих интерес к истории и изучающих дополнительную литературу. Темы диктанта затрагивают вопросы, выходящие за границы школьной программы – и это является своеобразным испытанием для юных исследователей истории,» – поделился директор школы-интерната Александр Ветров.
В качестве тематической направленности в этом году «Диктант Победы» был посвящен 80-летию окончания Великой Отечественной войны. В задания были включены вопросы, касающиеся современной военной операции и ее героев.
Для прохождения «Диктанта Победы» в муниципалитете было организовано 15 пунктов в школах и один специальный – в подразделении Росгвардии.
Артем Ельцев, одиннадцатиклассник школы-интерната, отметил:
«В «Диктанте Победы» я участвую уже второй год. В этом году в заданиях было много вопросов, посвященных выдающимся личностям и произведениям искусства. Задачи показались мне не слишком сложными, хотя над некоторыми пришлось поразмыслить. Надеюсь, что наберу хороший результат.»