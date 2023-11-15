Дима Билан показал свои новые апартаменты с видом на Красную площадь

Напомним, летом певец рассказал о том, когда последний раз бывал в метро, с обычным народом. Сейчас же стало известно, что он приобрел новые апартаменты, которые выглядят как квартира среднестатистического россиянина. Неужели знаменитый исполнитель решил пожить так, будто не собирает на концертах огромные залы?

На самом деле Дима Билан не просто приобрел неказистое жилье. Оно, конечно, нуждается в ремонте, о чем исполнитель прямо заявил. Вся суть в том, что из квартиры открывается вид на Красную площадь. И певец не упустил шанса похвастаться этим на своей странице в социальных сетях. Так что речи о том, чтобы приобщиться к обычным людям, и вовсе не идет.

Впрочем, сама квартира хоть и выглядит старой и замызганной, все же может измениться до неузнаваемости. Благо, высокие потолки и просторные комнаты позволят фантазии как следует разгуляться, о чем также пишет портал «Дни.ру». Подписчикам остается только ожидать результата ремонтных работ.