Димитрий Викулов встретился с бойцом, приехавшим в отпуск

Отдохнуть, встретиться с родными и друзьями прибыл в Егорьевск боец Александр. Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов увиделся с участником специальной военной операции, поговорил по душам, узнал, какие потребности у ребят на фронте на данный момент.

«Вместе с председателем Совета депутатов Михаилом Лавровым и представителем фонда „Наша Правда“ передали ему квадрокоптер для выполнения боевых задач. Фонд под руководством Александра Бровченко регулярно оказывает помощь нашим военнослужащим и передает им необходимое для фронта снаряжение и оборудование. Жители округа также принимают активное участие в сборе и отправке помощи в подразделения, где проходят службу наши ребята», — рассказал Дмитрий Викулов.

Боец Александр очень тепло поблагодарил всех причастных к этому подарку. Ведь для его специалитета такая техника необходима.

«Не оставайтесь в стороне! Оказать помощь может каждый. Принести продукты, теплые вещи или медикаменты можно в Центр поддержки военнослужащих и членов их семей, который расположен в молодежном центре „Маяк“ по адресу: 2-й микрорайон, дом 25», — обратился к жителям Егорьевска глава муниципалитета.

Также неравнодушные жители округа могут перечислить денежные средства на расчётный счёт Фонда и пожертвовать посильную сумму.