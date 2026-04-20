В Подмосковье выпустят лимитированную серию карт «Стрелка» в честь юбилея «Мострансавто»

«Мострансавто» в честь 100-летия выпустит ограниченную серию карт «Стрелка»
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Подмосковье выйдет лимитированная серия карт «Стрелка» в честь 100-летнего юбилея АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Серию выпустят тиражом 10 тыс. экземпляров. Карты выйдут в двух вариантах дизайна. Купить их можно будет в кассах некоторых автовокзалов и автостанций компании.
«Мы уверены, что юбилейные карты "Стрелка" станут не только удобным платежным инструментом для всех, кто пользуется нашими услугами, но и памятным сувениром для коллекционеров», — отметили в пресс-службе предприятия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дорожные службы региона перешли на весенний режим работы.