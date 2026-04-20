20 тыс. школьников Московской области научились кодить на квантах

Более 20 тыс. учащихся из Подмосковья уже успели познакомиться с передовыми технологиями в рамках нового «Урока цифры». Юные исследователи изучили тему «Как кодить на квантах» и сделали первый шаг в освоении одного из самых перспективных направлений современной науки. Пресс‑служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отметила, что активнее всего к обучению подключились школьники из Мытищ, Подольска, Бронниц, Клина и Королева — эти муниципалитеты стали лидерами по числу участников.

Образовательная программа выстроена так, чтобы постепенно погрузить школьников в сложную тему. Сначала ребята смотрят обучающий фильм: в нем доступно объясняют устройство сверхпроводникового квантового компьютера и рассказывают о работе алгоритмов, которые уже сегодня оказывают влияние на развитие науки. Такой теоретический фундамент помогает лучше понять, как устроены современные вычислительные системы и какие возможности открывают квантовые технологии.

После просмотра видео участники переходят к практической части — она проходит на специальном интерактивном тренажере. Здесь школьники могут проверить, насколько хорошо они усвоили принципы работы квантового вычислителя, сравнить классические и квантовые логические схемы, а также познакомиться с облачной платформой квантовых вычислений.

Разработчики уделили особое внимание форме подачи материала: все тренажеры созданы с учетом возрастных особенностей школьников. Сложные концепции представлены в увлекательном формате — это помогает поддерживать интерес и делает процесс обучения более эффективным.

Принять участие в «Уроке цифры» желающие еще успевают: программа доступна на одноименной платформе до 26 апреля. Проект реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

