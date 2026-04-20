В подмосковных Люберцах состоялся муниципальный этап Летнего фестиваля ГТО

В подмосковных Люберцах состоялся муниципальный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященный 95-летию ГТО. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками стали более 110 человек, лучшей стала команда гимназии №16 «Интерес». Второе и третье место заняли команда гимназии №46 и гимназии №5 соответственно.

«Очень массовым получился муниципальный этап – благодарим всех, кто принял участие в выполнении норм комплекса», – сообщил руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров.

В среду, 22 апреля, испытания комплекса ГТО в рамках муниципального этапа пройдут на стадионе «Урожай» поселка Томилино. Региональный этап состоится на стадионе «Орбита» в Дзержинском 13 мая.

Отметим, что мероприятие прошли в рамках государственной программы «Спорт России».

