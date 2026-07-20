Динозавры вместо квадробинга: психолог МГППУ сказала, почему подростки уходят в диносьютинг

По ее словам, создание костюмов и масок динозавров развивает креативность, воображение и инженерное мышление, а само увлечение помогает подросткам формировать идентичность. Стремление перевоплощаться именно в динозавров и драконов она объяснила желанием выделиться в перенасыщенной информационной среде, а объединение в группы по интересам — потребностью в безопасности и принятии сверстниками.

Кочетова отметила, что костюм фантастического существа становится удобным психологическим инструментом, позволяющим в безопасной игровой форме примерить новые роли и исследовать собственные границы. Маски и костюмы рептилий создают комфортное воображаемое пространство, снижают социальное давление и облегчают общение, помогая адаптироваться даже подросткам с сильной социальной тревожностью. Вместе с тем психолог предупредила, что слишком глубокое погружение в образ животного теоретически способно привести к потере связи с реальностью, но такие риски становятся реальными только тогда, когда игра полностью заменяет настоящую жизнь. По ее мнению, родителям следует следить не за наличием маски, а за общим психологическим состоянием ребенка: тревожиться нужно лишь в том случае, если увлечение превращается в жесткий эскапизм, вытесняющий учебу и реальных друзей.