Диорамы, редкие документы и история 1941-го: на выставке в Кашире показали уникальные артефакты обороны Москвы

В Каширском краеведческом музее открылась выставка «Кашира – южный рубеж обороны Москвы», приуроченная к 84-й годовщине Битвы за Москву. Первыми экспозицию увидели местные школьники.

Гостям рассказали о событиях ноября 1941 года и роли Каширы в обороне столицы. Особое внимание привлекли диорамы и модели, созданные руководителем клуба стендового моделизма Алексеем Никифоровым и его учениками.

Посетители смогли увидеть личные вещи генерал-полковника П.А. Белова, фронтовые письма, редкие фотографии и образцы военного снаряжения — часть уникальной коллекции, представленной на выставке.