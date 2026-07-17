Диплом напишет нейросеть, а студент ответит устно: депутат предсказал революцию в вузах

По его словам, уже в ближайшие три года система образования будет вынуждена сильно измениться, поскольку курсовые и выпускные работы могут генерироваться нейросетями без реального участия студента. Свинцов подчеркнул, что человек, который лишь дает голосовые команды и ждет, пока цифровой помощник все сделает за него, не может считаться знающим, поэтому вузы будут смещаться в сторону устных заданий. При этом сам искусственный интеллект станет обязательным элементом учебного процесса, иначе страна проиграет конкурентную гонку, но собственные мозги, по его выражению, никто не отменял.

Парламентарий также отметил, что технологическая революция заставит пересмотреть учебные планы и закрыть множество устаревших направлений. По его оценке, около 30–40 процентов предметов уже потеряли актуальность и должны быть исключены. В качестве примера он привел Китай, где ликвидировали порядка полутора тысяч вузовских дисциплин и профессий, не востребованных на рынке труда, и подчеркнул, что России тоже придется оперативно менять программы под новые требования реальности.