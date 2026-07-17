Российский флаг и гимн возвращаются на международный теннис: ETTU снял все ограничения

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) пошел по пути здравого смысла и официально допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

Как указано в заявлении ETTU, отныне россияне будут выступать на тех же условиях, что и все остальные участники, — без ограничений, с полным соблюдением олимпийских принципов и равенства. Это значит, что на турнирах под эгидой организации наши спортсмены смогут слышать родной гимн и видеть триколор над пьедесталом.

Данное решение принято в соответствии с позицией Международной федерации настольного тенниса (ITTF), которая уже ранее подтвердила курс на возвращение россиян в международные старты.

Ранее арбитр Винчич разрыдался после назначения на финал чемпионата мира.