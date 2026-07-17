В Серпухове прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в швейном цехе

Серпуховская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств пожара, который произошел в швейном цехе в пятницу, 17 июля. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, площадь пожара составила 4 тыс. кв. м, внутри здания находится предприятие по производству одежды. Специалисты ведут тушение возгорания, точные причины будут установлены после ликвидации горения по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.