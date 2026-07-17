Пейте кофе без страха за сон: диетолог назвала сорт, который бодрит и не крадет ночной отдых

Любители кофе, которые боятся пить эспрессо после обеда из-за бессонницы, могут выдохнуть: диетолог Салена Сайнс назвала сорт, который не крадет ночной отдых и позволяет наслаждаться напитком даже во второй половине дня. Об этом сообщает Hola.

Речь идет о 100% арабике — она содержит на 30–50% меньше кофеина, чем робуста, и мягче действует на нервную систему. Это не маркетинговый ход, а чистая биохимия. Специалист объяснила, что арабика — лучший выбор для тех, кто не хочет жертвовать сном ради утреннего ритуала. Меньшая концентрация кофеина означает меньшую стимуляцию нервной системы, и если заваривать зерна правильно, напиток не вызовет тревожности или скачков давления.

Однако Сайнс предупреждает: даже арабика может нарушить сон, если пить ее литрами или заваривать слишком крепко. Способ приготовления и объем чашки играют ключевую роль — американо с одним шотом безопаснее, чем огромный латте с двойной порцией.

Диетолог также напомнила, что индивидуальная реакция на кофеин у всех разная: кто-то может выпить чашку перед сном и уснуть мгновенно, а кому-то достаточно глотка в 16:00, чтобы потом ворочаться до полуночи. Поэтому главный совет — прислушиваться к себе и не полагаться на общие правила.

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