Диплом за три барана: как «бартерные» врачи захватывают российские больницы

В России назревает новый виток дискуссии о качестве медицинской помощи и языковой подготовке иностранных специалистов. Поводом стали сразу несколько факторов: недавно согласованный властями законопроект о смягчении требований к уровню владения русским языком для мигрантов, а также растущее число иностранных кадров в государственных медучреждениях. Население, мягко говоря, не в восторге. Об этом пишет «Главный региональный» .

Изначально чиновники подготовили документ, который облегчал жизнь иностранным специалистам, приезжающим в Россию по квотам. Однако общественное недовольство оказалось настолько сильным, что из проекта пришлось исключить мигрантов, собирающихся работать в здравоохранении. Но, как выясняется, даже без послаблений проблема никуда не делась.

Пациенты все чаще жалуются на реальный уровень владения русским языком врачами-иностранцами. В соцсетях и на форумах множатся истории о том, как сложно объяснить симптоматику человеку в белом халате, который с трудом подбирает слова. Но самый скандальный эпизод всплыл благодаря откровению одного из сотрудников московских больниц.

Речь идет о некоем Фарходе, который, по словам коллег, поделился шокирующей историей своего трудоустройства. Мужчина якобы сообщил, что приобрел диплом о медицинском образовании за «три барана». Без комментариев, как говорится, остались только сами бараны. Инцидент мгновенно разлетелся по Telegram-каналам и вызвал волну возмущения среди пациентов, которые теперь с ужасом думают о том, кто именно и за какую скотину оказывает им медицинскую помощь.

Пока чиновники спорят о формулировках законопроектов, а Фарходы рассказывают байки о бартерных сделках, обычные россияне остаются один на один с системой здравоохранения, где диплом порой ценится меньше парнокопытных. Вопрос о том, как проверяют реальную квалификацию мигрантов и кто отвечает за качество их языка, остается открытым. И ответы на него пациенты хотели бы получить не за три барана, а внятные и на чистом русском.

Ранее сообщалось, что мэра Сердобска могут не наказать после скандала с мигрантами.