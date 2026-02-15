«Раздают квартиры кишлачно-вертолетным способом»: в Москве жестко прошлись по скандалу в Сердобске

Скандал в Сердобске Пензенской области, где местная жительница с пятью детьми не получила жилищный сертификат, а жены мигранта из Таджикистана — получили, вышел на федеральный уровень, сообщило издание «Аргументы недели».

Накануне глава администрации Марина Ермакова опубликовала фотографию с женщинами, которые, как выяснили журналисты, являются женами одного мужчины. Именно им выделили сертификаты на жилье.

При этом коренные жители, включая многодетные семьи, годами стоят в очереди без продвижения. Под постом Ермаковой появились комментарии, которые были возмущены этой ситуацией. Из-за этого мэр ограничила возможность комментировать посты. Чуть позже Ермакова и вовсе подала в отставку. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту халатности.

Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов выразил сомнение, что Ермакова действительно понесет ответственность.

«Скорее всего, она уйдет от ответственности. Сегодняшняя практика такова: чиновники нагло себя ведут, им совершенно плевать на общественное мнение. Но если найдут коррупционную составляющую — возможно, привлекут. Надеюсь, что так оно и будет», — отметил он.

Еще жестче высказался депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин, что такие случаи происходят в стране систематически.

«Приехали, получили паспорт — может, купили, может, бесплатно раздали "кишлачно-вертолетным способом". И все — они хозяева страны. И госпожа Ермакова дает им квартиры… и вдруг сталкивается с "травлей". Удивительно!», — отметил он.

Общественность требует разобраться в ситуации и прекратить практику предоставления жилья мигрантам в ущерб коренным жителям. Люди настаивают на равных условиях для всех граждан независимо от происхождения. Пока же в Сердобске продолжаются проверки, а жители ждут реальных результатов, а не очередных отставок.

Ранее сообщалось, что более трети трудовых мигрантов провалили экзамен по русскому языку.