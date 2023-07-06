Дипломаты рекомендовали россиянам не ездить в Германию на автомобилях с отечественными номерами

Российское посольство в Германии предупредило сограждан о нежелательности въезда в страну на автомобилях с отечественными номерами.

В сообщении дипмиссии рассказывается о случаях изъятия автомобилей у россиян.

Таможенники ФРГ объясняют конфискацию запретом на ввоз на территорию Евросоюза ряда товаров, включая автомобили.

Они не принимают во внимания объяснения, что автомобиль не предназначен для продажи и используется исключительно в личных целях, как средство передвижения. Более того, они угрожают россиянам уголовным преследованием за нарушение законов Германии.

Посольство направило в соответствующие инстанции запросы, но пока ситуация не прояснится, от поездок в Германию на автомобиле с российским номером благоразумнее воздержаться.