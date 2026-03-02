Дипломы и мудрые совы: 23 семьи Пушкино приняли участие в интеллектуальной игре «Вместе с мамой, вместе с папой»

В субботу, 28 февраля, в Образовательном комплексе № 11 города Пушкино прошла муниципальная интеллектуальная игра «Вместе с мамой, вместе с папой».

В мероприятии приняли участие семьи, которые воспитывают детей в возрасте от пяти до семи лет. Всего таких семей было 23. Они разделились на команды.

Участникам предоставили право выбора категории: «Спорт, ты — жизнь», «Любимые сказки», «Моя Россия», «Музыкальный калейдоскоп». Родители и дети с необыкновенным азартом погрузились в игру. Взрослые и дети превратились в синхронную команду, которой предстояло искать правильные ответы на вопросы, поддерживать друг друга, радоваться успехам.

Главная цель мероприятия — создать площадку, где взрослые слышат ребенка, учитывают его потребности. А дети учатся слушать и понимать взрослых. Семьи принимают совместные решения, ответственно относятся к позиции друг друга.

В зале образовалась теплая атмосфера, поддерживающие аплодисменты не утихали, лица гостей радовали искренними улыбками. Мероприятие стало напоминанием того, что семья — первая и самая значимая команда, где формируется характер человека.

В завершении интеллектуальных состязаний все участники были отмечены дипломами и получили мягкую сову, которая символизирует мудрость и знания.