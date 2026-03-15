Вопрос допуска иностранных специалистов к работе в российском здравоохранении продолжает вызывать общественную дискуссию. На фоне острого кадрового дефицита, который оценивается примерно в 150 тысяч человек, власти ищут баланс между привлечением зарубежных кадров и контролем качества их подготовки, пишет cdn.regnum.

Совет Федерации одобрил закон, корректирующий требования к знанию русского языка для прибывающих по квотам. Под действие послаблений не попали медицинские работники: для них подтверждение языковых навыков остается строго обязательным. Это решение стало ответом на обеспокоенность пациентов и профессионального сообщества.

Проблема усугубляется наличием сомнительных дипломов у части приезжих специалистов. Некоторые врачи признаются, что получали образование за символическую плату и вынуждены искать информацию о диагнозах в интернете. Рентгенолог Юлия отметила тенденцию, при которой обладатели поддельных документов занимают места, а российские медики уходят в частные клиники.

Прогнозы указывают на усугубление кадровой ситуации: к 2030 году потребность в медработниках может достичь полумиллиона человек. Низкие зарплаты и высокая нагрузка делают профессию непривлекательной для молодежи. В этих условиях Россия вынуждена привлекать иностранцев, следуя примеру других стран, включая Великобританию.

Чтобы минимизировать риски, с 2025 года Минздрав вводит обязательную процедуру подтверждения квалификации через специализированные федеральные центры. Новый механизм призван отсеять обладателей фальшивых документов и повысить качество медицинской помощи.