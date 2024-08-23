Директор автобазы в Тамбове станцевал с куклой в чулках и плеткой, попал на видео и будет уволен

Директор автобазы правительства Тамбовской области Андрей Селионов попал в не совсем удачный переплет и будет уволен после довольно фривольного танца с плеткой, соблазнившись на свой день рождения предложением аниматора в ростовой кукле женщины в чулках присоединиться к нему.

На это намекнул губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Глава региона назвал поведение Селионова недопустимым и не соответствующим занимаемой им должности.

«Директор одного из подведомственных предприятий правительства области позволил себе неподобающее поведение пусть и в связи с личным праздником. Считаю, что подобное поведение для руководящего работника недопустимо. Безусловно, он не будет дальше занимать свою должность», — написал Егоров, не указывая при этом конкретные имя и фамилию.

В продолжение темы губернатор Тамбовской области подчеркнул, произошедшее лично у него вызвало исключительно «чувство стыда и недоумения».

Местные журналисты, в свою очередь, полагают, что танец для чиновника Селионова могли заказать его коллеги-недоброжелатели, чтобы подставить чиновника и скомпроментировать его в глазах общественности и руководства области. Сам виновник торжества пока что предпочитает воздерживаться от комментариев по произошедшему.