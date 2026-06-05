Директор Глызина опроверг слухи о тромбозе у певца

Директор Алексея Глызина Максим Глотов категорически опроверг растиражированную Telegram-каналами информацию о тяжелом состоянии артиста. В разговоре с « Газетой.Ru » он заявил, что 72-летний певец полон сил и завершает подготовку к сольному концерту в Москве, который состоится уже 9 июня.

«Желтая пресса. Все прекрасно. Слава Богу!» — эмоционально высказался представитель исполнителя.

Ранее в различных источниках утверждалось, что Глызина якобы экстренно госпитализировали с острой болью в ноге, которую он пытался перетерпеть больше недели. Сообщалось, что врачи диагностировали у него тромбоз — перекрытие кровотока в глубоких и подкожных венах, — прописали курс разжижающих кровь инъекций и наложили запрет на любую физическую активность.