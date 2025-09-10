Директор и бухгалтеры российского колледжа организовали преступную схему по хищению денег

В Башкирии суд вынес приговор по делу о хищении средств в Ишимбайском колледже, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Бывшего директора учебного заведения признали виновным по ст. 160 и 285 УК РФ (растрата и злоупотребление должностными полномочиями). Трех сотрудников бухгалтерии также признали виновными по статье о растрате.

Следствие установило, что в период с 2018 по 2020 год осужденные организовали систематическое незаконное начисление премиальных выплат себе и другим работникам колледжа. Общая сумма причиненного ущерба превысила 2 млн руб.

Кроме того, директор использовал средства учреждения для приобретения личного имущества.

Особое внимание в деле следователи уделили фактам организованной выдачи дипломов об образовании без фактического обучения и прохождения государственной аттестации. Эта схема позволяла преступникам получать дополнительные незаконные доходы.

Бывшего руководителя колледжа приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Он продолжает отрицать свою вину. Трое бухгалтеров, полностью признавшие вину, получили по два года условного срока.

