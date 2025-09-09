В Ростовской области поймали членов ОПГ за кражу телят и быков

В главном управлении МВД по Ростовской области сообщили о раскрытии серии хищений скота на общую сумму 3 млн руб. и предоставили видео задержания преступников.

На видеозаписи запечатлены участники организованной преступной группы (ОПГ), лежащие на земле лицом вниз. В грузовом отсеке транспортного средства обнаружены похищенные коровы и быки.

Согласно информации, предоставленной ведомством, злоумышленники совершали кражи сельскохозяйственных животных в ночное время с пастбищ и территорий фермерских хозяйств, расположенных в Ростовской области и Ставропольском крае.

В состав ОПГ входили пять местных жителей в возрасте от 28 до 40 лет. Оперативники задержали их вместе с двумя лицами, занимавшимися скупкой украденного скота.

