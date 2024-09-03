Директор лицея Г.о. Пушкинский стала Заслуженным работником образования Подмосковья

Церемония награждения прошла во время торжественной линейки в честь Дня знаний. Руководитель учреждения приветствовала школьников и их родителей. Светлана Лукьянченко также проинформировала о значительных переменах, которые происходят в системе образования России.

«Страна ждет наших выпускников, в этом году им придется уделить максимум внимания своей будущей профессии, особенно ученикам 11-х классов. И все же сегодня самые важные люди на нашем празднике – это первоклассники, которых я приглашаю подняться по школьной лестнице», — отметила Светлана Лукьянченко.

На крыльце лицея выстроились ребята, которые впервые сядут за школьные парты. Выпускники торжественно поздравили их и вручили ленточки цвета российского флага. После начальник отдела общего образования Комитета по образованию и работе с детьми администрации Городского округа Пушкинский Лариса Лазарева передала Светлане Лукьянченко нагрудный знак «Заслуженный работник образования Московской области».

Светлана Лукьянченко выразила уверенность, что полученная почетная награда — это итог многолетней работы, направленной на развитие образования муниципалитета. Однако на достигнутом директор останавливаться не намерена. Она уверена, что впереди ее ждет еще много открытий.

«Родители, помните, для детей самое главное – это ваша любовь и поддержка», — сказала Светлана Лукьянченко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также поздравил учащихся, родителей и педагогов с Днем знаний. Он напомнил, что 115 тыс. ребят в нынешнем году впервые стали учениками. Всего учеба началась для 1,8 млн юных жителей Подмосковья.