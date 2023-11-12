Директор Малого театра рассказала, в каком состоянии находится Юрий Соломин

По словам Тамары Михайловы, состояние Соломина на данный момент стабильное. Даже можно говорить о небольшом улучшении.

Он является советским и российским актером театра и кино. Помимо этого, у Соломина есть опыт работы театральным педагогом и художественным руководителем Государственного академического Малого театра России. К слову, его директор рассказала в беседе с RT о том, как себя сейчас чувствует народный артист СССР.

Напомним, ранее сообщалось о госпитализации актера. В СМИ позже распространилась информация о том, что Соломин в реанимации. Еще через некоторое время внучка худрука Малого театра рассказала, куда народный артист попал после этого. По ее словам, актера перевели в обычную палату из реанимации.