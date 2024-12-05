Директор музея истории Украины оказался гражданином Швеции

Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук не вернулся из зарубежной командировки. Недавно он вышел на связь и прокомментировал свою «пропажу».

Федор Андрощук выехал из Украины по служебной необходимости. Как отмечала депутат Рады Соломия Бобровская, руководитель музея должен был вернуться еще 20 сентября. Однако этого так и не произошло. Мужчина «потерялся» и не выходил на связь.

Объяснение Федора Андрощука 5 декабря опубликовал telegram-канал «Страна.ua». По словам директора украинского музея, он является гражданином Швеции и командировки обычно совершал наоборот, на территории Украины.

«Министерство было предупреждено и знало, что там мой дом. Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а в Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не в Украине», — заявил Андрощук.

Кроме того, заявление об отставке швед подал еще три месяца назад.

РИА Новости отмечает, что Федор Андрощук является одним из причастных к сносу Десятинного храма канонической УПЦ в украинской столице.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации женщин.