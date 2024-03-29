Директор НИИ Костюченко развеяла популярные мифы о хлебе и похудении

Хлеб не всегда является источником жира и пустых калорий. Иногда он показан даже при похудении, но здесь главное выбрать правильный продукт. Об этом рассказала директор Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко, передает KP.RU .

В хлебе содержится 1 гр жира на 100 гр продукта, в отличие от сдобных булочек, куда при замесе теста добавляют масла. Как отметила Костюченко, меньше всего фигуре и здоровью вредит ржаной хлеб. По норме Минздрава человек должен употреблять его по 150 гр в сутки.

Однако лишние калории легче набрать пшеничным хлебом и булочками, где много соли, жира и сахара. Именно по этой причине часто белый продукт заменяют на темный из разных сортов муки.

Эксперт не рекомендует совсем отказываться от хлеба, так как он наполовину удовлетворяет потребность человека в углеводах, белках и пищевых волокнах.

«Хлеб богат витаминами группы В (В1 тиамин, В2 рибофлавин, В3 ниацин), витамином Е, магнием, кальцием, железом. Особенно много пользы в хлебе ржаном, в том числе и по источнику железа (даже больше, чем в говядине, яйце и яблоке). А в ржаном хлебе на закваске содержание органических кислот (полезны для обмена веществ и энергичности) – на уровне квашеной капусты», — отметила эксперт по питанию.

Также Костюченко ответила на вопрос о сочетании хлеба с супом. Как оказалось, это не миф: продукт действительно помогает легче усваивать жидкую пищу. При этом хлебцы могут оказаться более калорийными, чем хлеб. Покупателям лучше внимательнее изучать состав.

В заключении специалист отметила, что выбирать хлеб лучше из ржаной, кукурузной или гречневой муки, с содержанием семян, ягод или кунжута. Мука обязательно должна быть высшего сорта, а продукт без подозрительного состава.

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