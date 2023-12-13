Директор школы в Омске пожаловалась в полицию на участников СВО

Женщина отказалась вывешивать в учебном заведении памятную доску в честь выпускника, погибшего во время спецоперации.

Двое участников СВО сообщили, что собрали необходимые документы для установки в школе мемориальной доски. Выпускник этого образовательного учреждения был их боевым товарищем. Однако директор на встрече якобы отказала в просьбе. По словам обратившихся бойцов, они согласовали все с администрацией Ленинского округа, пишет «Ъ-Сибирь».

Однако такие решения должен принимать горсовет, а не руководитель школы. Пресс-секретарь главы Омска Галина Назарова отметила, что люди, представившиеся ветеранами СВО, на самом деле документы не собирали. Несмотря на это просьбу участников боевых действий решили удовлетворить после обращения к мэру.

«Мэр дал поручение оперативно округу и депутату горсовета, который избирался от этой территории, этот пакет (документов - прим.ред.) подготовить», — ответила Назарова.

Тем временем директор омской школы написала заявление на участников СВО, которые просили об установке доски, а после обвинили ее в отказе это делать.

Градоначальник Сергей Шелест и вовсе после обнародования ситуации отметил, что горсовет не отказывает в просьбах увековечить память погибших в зоне спецоперации ребят.