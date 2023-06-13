Директор Валдиса Пельша опроверг слухи о госпитализации телеведущего из-за проблем с сердцем

По словам Табриза Шахиди, это всего лишь плановый медицинский осмотр, который Пельш проходит каждый год, о чем сообщает «Газета.ру»

Недавно в сети распространилась информация о том, что известный телеведущий был госпитализирован из-за серьезных проблем со здоровьем. Но директор Валдиса Пельша поспешил опровергнуть ложные доводы медицинских работников, что были проданы СМИ.

Шахиди заверил, что ведущий полностью здоров и просто проходит плановый чекап организма. Сам директор Пельша делает это если не раз, то два раза в год. Он считает, что медработники клиники действовали из жажды наживы, приукрашивая слитую информацию ерундой.

Ранее Пельшу уже доводилось опровергать ложные сведения о госпитализации.